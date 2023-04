Sotheby’s veilt inboedel uit huis Queen-zanger Freddie Mercury

Veilinghuis Sotheby's veilt in september een grote collectie objecten van Queen-frontman Freddie Mercury.

De spullen komen uit de inboedel van Garden Lodge in Londen, het huis waar Mercury de laatste jaren van zijn leven woonde. Mercury overleed in 1991 op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van aids.

Het grote huis bleef dertig jaar onaangeroerd en bewaard als een soort heiligdom, maar nu worden meer dan 1500 objecten uit de inboedel geveild.

Voordat er geboden kan worden op de uiteenlopende verzameling met kunst, handgeschreven teksten en iconische kostuums waarin Mercury optrad, worden de spullen eerst vertoond in verschillende exposities.

God Save the Queen

In Londen, New York, Los Angeles en Hongkong komen de bijzonderste spullen voorbij. Eén van de items is een kroon die lijkt op de kroon van St. Edward, die koning Charles volgend weekend draagt bij zijn kroning, en een bijbehorende mantel gemaakt van rood fluweel, nepbont en strass-steentjes.

Mercury droeg de outfit voor zijn vertolking van God Save the Queen, waarmee het laatste live optreden van de band ooit werd afgesloten, in Knebworth in 1986.

Bekijk dat moment hier: