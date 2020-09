Rechter verlaagt coronaboetes van drie overtreders

Drie mensen die verzet hadden aangetekend tegen hun coronaboete van 390 euro hebben strafvermindering gekregen. De rechtbank Midden-Nederland heeft een deel van het boetebedrag voorwaardelijk gemaakt.

Het was vandaag de eerste rechtszaak van mensen die het niet eens zijn met de bekeuring. De rechter boog zich over de boetes van vier mensen. Ze waren in april, los van elkaar, in de provincie Utrecht bekeurd omdat ze zich niet aan de anderhalvemeterregel hielden.

Draagkracht

Bij alle vier de betrokkenen handhaafde de rechter de boete, maar bij twee van hen werd het daadwerkelijk te betalen bedrag verlaagd naar 90 euro. De overige 300 euro is voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De rechter woog mee dat de twee weinig draagkracht hebben.

Bij een derde overtreder werd 190 euro effectieve boete opgelegd, plus 200 euro voorwaardelijk. Daar betrof het volgens de rechter een incidentele overtreding van iemand die te goeder trouw was. Bij de laatste betrokkene bleef de volledige boete van 390 euro wel staan.

Bijna 7000 keer verzet

"Gebleken is dat het wel degelijk zin heeft om de boete aan te vechten", zegt verslaggever Jeroen de Jager. "Afhankelijk van de omstandigheden kan een boete dus worden verlaagd. Dat belooft wat voor de vele zaken die nog zullen volgen."

Vandaag werd bekend dat sinds half maart 6872 keer verzet is ingesteld tegen een strafbeschikking op grond van de corona-noodverordening. Dat is 40 procent van alle gevallen. Het OM beoordeelt de zaken en brengt ze vervolgens voor de rechter of vernietigt de strafbeschikking.