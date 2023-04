Vernon bezorgt Soudal-QuickStep opnieuw succes in de Ronde van Romandië

Ook de eerste etappe van de Ronde van Romandië is een prooi geworden voor de ploeg van Soudal-QuickStep. De Brit Ethan Vernon was een dag na de proloogzege van Josef Cerny de snelste in de sprint van het peloton, dat vanuit Crissier 171 kilometer had afgelegd naar de streep in Vallée-de-Joux.

Als bonus mocht de 22-jarige renner uit Bedford ook de leiderstrui van zijn Tsjechische ploeggenoot overnemen.

Uitvallers

Het leek geen enerverende dag te worden op weg naar de finishplaats in het Jura-gebergte, maar nog voor de top van de tweede en laatste klim was bereikt - op een kleine 50 kilometer van de finish - kon er een streep door enkele grote namen.