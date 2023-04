Frustratie, maar ook opluchting vanwege uitstel gratis kinderopvang

Organisaties die betrokken zijn bij de kinderopvang reageren met verbazing, teleurstelling maar ook opluchting op het kabinetsbesluit om de bijna gratis kinderopvang uit te stellen. Ouderorganisaties spreken van een loze belofte van het kabinet, brancheorganisaties zijn verdeeld.

Vanmiddag werd via de NOS bekend dat het kabinet de bijna gratis kinderopvang pas in 2027 wil laten ingaan, twee jaar later dan gepland. Redenen zijn het personeelstekort en de verwachte extra vraag als de kinderopvang gratis wordt. Ook zocht het kabinet naar manieren om te bezuinigen.

De Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (Boink) zegt niet verbaasd te zijn door het besluit, maar noemt het wel slecht nieuws voor ouders. "Iedereen die verstand van zaken heeft, wist dat dit niet kon", zegt voorzitter Gjalt Jellesma. Wat hem betreft gaat het kabinet nu kijken wat binnen het huidige stelsel gedaan kan worden om kinderopvang toegankelijker te maken.

De Brancheorganisatie Kinderopvang is blij "dat het kabinet oog heeft voor de problemen in de sector". "We zijn heel opgelucht dat is geluisterd naar professionals en opvangorganisaties", zegt voorzitter Emmeline Bijlsma. Volgens haar had gratis kinderopvang voor veel ouders betekend dat ze op een wachtlijst terecht waren gekomen. Dat er nu extra tijd is, biedt kansen om beter na te denken over de toekomst van het opvangstelsel.

Bijlsma zegt wel dat het kabinet op kortere termijn alvast over de brug moet komen met hogere vergoedingen voor ouders. Die blijven nu achter bij de daadwerkelijke kosten van opvang. Het kabinet zegt met een vorm van compensatie te komen voor ouders die hadden gerekend op de bijna gratis opvang. Hoe die regeling er precies uit gaat zien, is nog onduidelijk.

'Vind dit niet netjes'

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is juist volkomen verrast door het nieuws. Volgens voorzitter Loes Ypma is er door alle betrokkenen hard gewerkt om de invoering in 2025 mogelijk te maken. "We zijn volledig verrast en dit vind ik ook niet netjes", zegt Ypma, die het nieuws via de NOS hoorde.

Volgens Ypma is uitstel onverstandig en risicovol, omdat nu langer met kinderopvangtoeslag gewerkt moet worden. Ook had personeel in de kinderopvang zelf meer uren kunnen gaan maken als het toeslagensysteem zou vervallen. Verder heeft BMK vragen over het plan om kinderen van niet-werkende ouders vanaf 2028 gratis kinderopvang aan te bieden, zoals het kabinet wilde. "We weten nu niet wat dit voor hen betekent", zegt Ypma.

Boosheid is er ook bij de Stichting Voor Werkende Ouders. "Hoe kan het kabinet ons nou zo laten zitten?", reageert directeur Marjet Winsemius. Het plan om de kinderopvang vanaf 2025 bijna gratis te maken, was volgens de stichting altijd al ambitieus. Toch is Winsemius verbaasd over "het gemak" waarmee de plannen nu worden uitgesteld. Ze is er ook niet gerust op dat invoering in 2027, met een nieuw kabinet, wel gaat lukken.