'Nederlands-Sudanese man ontvoerd in Sudan'

Een Nederlandse man van Sudanese afkomst is volgens zijn familie ontvoerd door de paramilitaire groep RSF. De familie kan al een week geen contact meer krijgen met de man, meldt De Telegraaf.

De man, die Yaslam Al-Tayeb heet, lijdt aan diabetes en heeft daarvoor medicatie nodig. Volgens zijn vrouw Janette Hoeksema was hij op zakenreis in Sudan toen het geweld uitbrak en hij het land niet meer kon verlaten.

Toen hij na vier dagen met de portier van zijn verblijf in Khartoem naar een winkel wilde gaan, werd hij door gewapende mannen van de RSF meegenomen. De portier werd vrijgelaten, meldt De Telegraaf. Sindsdien is er niets van Al-Tayeb vernomen.

"Elk uur dat dit langer duurt, wordt de situatie ernstiger. Naast het feit dat de RSF al eerder oorlogsmisdaden heeft gepleegd, had mijn man ook zijn tabletten voor diabetes type 2 niet bij zich toen hij werd opgepakt", zegt Hoeksema.

Consulaire zaken

Volgens de familie heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aangegeven dat het niet mogelijk is om consulaire bijstand te verlenen, omdat de ambassade in Khartoem gesloten is en de werknemers zijn geëvacueerd.

Een woordvoerder van consulaire zaken meldt dat de zaak bekend is bij het ministerie, maar dat in het belang ervan geen verdere mededelingen worden gedaan.