Duitse club laat fans gratis naar binnen om stadion weer vol te krijgen

De stad Düsseldorf is overigens ook gebaat bij de ontwikkeling van het stadion, aangezien de thuishaven van de club in 2024 vijf wedstrijden van het EK voetbal huisvest.

Jobst vertelt dat deze partners garant gaan staan voor een kapitaalinjectie van 45 miljoen euro voor de komende vijf jaar. Het geld is bestemd voor de ontwikkeling van de proftak van club, het stadion, investeringen in het vrouwenvoetbal, digitalisering en breedtesport.

"We slaan deze weg in voor onze fans en om de verbondenheid tussen de stad en de club te vergroten", zegt algemeen directeur Alexander Jobst van Fortuna Düsseldorf, waar de Nederlanders Jorrit Hendrix en Jordy de Wijs onder contract staan. "We danken ook onze sterke partners die voor ons een steun zijn in dit project."

Het is een droom voor alle voetbalsupporters: gratis naar de thuiswedstrijden van je favoriete club. De Duitse tweededivisieclub Fortuna Düsseldorf gaat kijken of dat kan en werkt.

En dat op nog geen vijftig kilometer van de grens met Nederland, het buurland waar supporters van clubs in de eerste divisie steen en been klagen over de hoge tarieven.

Bij Helmond Sport vervloeken de fans de 'absurd hoge toegangsprijzen', want dat is een van de vele clubs waar ze zich vanwege de inflatie en de oplopende kosten genoodzaakt zagen de seizoenkaarten volgend seizoen weer wat duurder te maken.

En clubs als ADO Den Haag en Roda JC spelen op hun beurt in grote stadions, die amper voor de helft gevuld zijn. Zelfs in de eredivisie kampen clubs met dat probleem. Met name FC Utrecht en Vitesse, doorgaans vaste klanten in de play-offs om Europees voetbal, hebben een lage bezettingsgraad van hun stadion.

Extra krachten

Dat laatste probleem heeft ook Fortuna Düsseldorf, waar ondanks 29.500 toeschouwers gemiddeld (!) toch nog steeds bijna de helft van de beschikbare kaartjes onverkocht blijft. De club hoopt dat er met een vol stadion extra krachten loskomen bij de thuisploeg, in de jacht op een terugkeer in de Bundesliga.

Deel van het verdienmodel is dat er meer mensen naar het stadion komen en er meer wordt uitgegeven. En dat er via deze weg en andere initiatieven onderaan de streep nog meer geld voor de club binnenkomt dan nu het geval is.