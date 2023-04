Oost- en Centraal-Europese boeren in nood door overvloed aan Oekraïense tarwe

Door deze maatregel is er een enorme opstopping ontstaan aan de Pools-Oekraïense grens, waar chauffeurs nu weken moeten wachten voordat ze kunnen oversteken. De situatie zal naar verwachting verslechteren omdat er niet genoeg Poolse agenten beschikbaar zijn. Voor de Nederlandse graanhandelaar is dat reden om voorlopig niet meer via Polen te rijden.

De NOS sprak met een Nederlandse graanhandelaar die veel hinder ondervindt aan de Poolse grens. De vrachtwagenchauffeurs moeten in een konvooi van vijf wagens door de Poolse politie naar de Duitse grens worden geëscorteerd. Tijdens de rit door Polen van 800 kilometer mogen de chauffeurs niet één keer stoppen, zelfs niet voor een sanitaire stop of tankbeurt.

In het jaar voor de oorlog importeerde de Europese Unie ongeveer 350.000 ton tarwe uit Oekraïne. Sinds deze zomer is er al zo'n 4 miljoen ton tarwe de EU binnengekomen. Voor aan Oekraïne grenzende landen gaat het relatief om veel grotere verschillen. Zo heeft Polen afgelopen seizoen ruim 170 keer zoveel tarwe uit Oekraïne geïmporteerd als voor de oorlog.

De grote toestroom van tarwe heeft er ook toe geleid dat de prijs weer flink is gedaald. Vorig jaar zomer lag de marktprijs op zo'n 440 euro per ton, nu bedraagt die 250 euro per ton. Nog altijd 50 euro per ton meer dan voor de oorlog.

Schade en frustratie

Toch is het nu veel minder interessant om het graan via Europa te vervoeren. De transportkosten zijn mede door de brandstofprijzen erg hoog. En dus is het voor lokale graanhandelaren aantrekkelijker om de tarwe al in de vijf grenslanden te verkopen. De goedkope Oekraïense tarwe werd gezien als een winstgevende belegging, maar door de overvloed in die landen is het voor de lokale boeren veel lastiger om hun eigen tarwe te verkopen.

ING-econoom Warren Patterson denkt niet dat het probleem van heel lange duur zal zijn. "De wereldvoedselmarkt is nog altijd krap. Het afgelopen seizoen was een uitzonderlijk goed tarwejaar." Hij verwacht dat het komende oogstjaar minder goed zal zijn. Zo heeft Oekraïne dit jaar door de oorlog een derde minder kunnen zaaien dan het vorige seizoen.

Dit probleem kan in de tussentijd in zijn ogen niet makkelijk worden opgelost. Als de EU opnieuw handelstarieven zou opleggen aan bijvoorbeeld tarwe uit Oekraïne kan dit grote economische gevolgen hebben voor het land in oorlog. Maar niks doen kan leiden tot schade en frustratie bij de boeren in de EU-landen die grenzen aan Oekraïne. "Ik zie geen makkelijke oplossing zonder dat iemand daar schade van zal ondervinden", zegt Patterson.

Voor de Europese Commissie staat solidariteit met Oekraïne nog steeds voorop. Het geld dat Oekraïne verdient met de verkoop van graan is onmisbaar in de strijd tegen Rusland, zegt de Commissie. De onrust in Oost-Europa bedreigt die solidariteit. En met extra geld voor de boeren wil de Commissie die onrust wegnemen. Maar het einde van de protesten lijkt voorlopig niet in zicht.