Nederlandse ijshockeyers boeken eerste zege op WK na twee nederlagen

De Nederlandse ijshockeyers hebben op het WK in Tallinn (divisie 1B) hun eerste zege geboekt. Na nederlagen tegen Japan en Estland was het raak tegen China: 7-2.

De uitslag was op zijn zachtst gezegd geflatteerd. De Chinezen waren veel meer in de aanval, maar vonden steeds goalie Ruud Leeuwesteijn op hun weg.

Nederland had wat mazzel met de eerste treffer van Ties van Soest, die via een Chinees been het doel vond. Maar in het vervolg was de ploeg van bondscoach Doug uiterst trefzeker. Oranje benutte liefst zeven van de zestien doelpogingen. China schoot slechts twee keer raak uit veertig pogingen. Daarmee kwam het terug van 4-0 tot 4-2. Nederland antwoordde echter snel, waardoor het nimmer spannend werd.

Derde niveau

De Nederlandse mannen komen dit jaar uit in divisie 1B, het derde niveau in het internationale ijshockey. Vorig jaar speelde Oranje nog een divisie lager. Hoewel ze toen niet verder kwamen dan de tweede plaats, promoveerde de ploeg toch omdat Rusland en Wit-Rusland sancties opgelegd kregen.

De poulewinnaar in de groep van zes promoveert naar divisie 1A, de nummer zes degradeert naar divisie 2A.

Het WK voor toplanden, waar de zestien beste landen ter wereld aan meedoen, begint op 12 mei.