Leger Sudan: oud-dictator Bashir van gevangenis naar ziekenhuis overgebracht

De Sudanese oud-dictator Omar al-Bashir en een aantal getrouwen zijn van de gevangenis in de hoofdstad Khartoem overgebracht naar een militair ziekenhuis, meldt het Sudanese leger in een verklaring. De 79-jarige voormalig alleenheerser zou in het ziekenhuis onder politiebewaking staan. De verklaring is niet te verifiëren.

Bashir en de vertrouwelingen zijn volgens het leger verplaatst naar het ziekenhuis omdat de medische zorg daar beter is. Dat zou zijn gebeurd voor 15 april, de dag dat de strijd begon tussen het leger en de paramilitaire groep RSF.

Het leger komt met de verklaring na berichten dat de RSF gevangenissen is binnengevallen en gedetineerden heeft vrijgelaten. In het geval van Bashir zou dat dus niet zo zijn.

Arrestatiebevel

De oud-dictator wordt al jaren door het Internationaal Strafhof in Den Haag gezocht wegens oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide in de westelijke regio Darfur. Tegen hem is een arrestatiebevel uitgevaardigd.

De nu 79-jarige Bashir werd na zijn afzetting in 2019 schuldig bevonden aan corruptie, en veroordeeld. Er loopt ook nog een proces tegen hem vanwege zijn staatsgreep in 1989.

Gevangenen vrijgelaten

Een voormalig gouverneur en bondgenoot van Bashir, Ahmed Haroun, is ontsnapt uit de gevangenis. Hij zei dat hij zich weer zal melden als dat nodig is. Ook Haroun wordt gezocht door het Internationaal Strafhof.

Wat er bij de gevangenissen precies is gebeurd, is niet te achterhalen. De RSF en de Soedanese politie beschuldigen elkaar ervan dat ze gevangenen hebben vrijgelaten. De politie zegt dat de RSF afgelopen weekend vijf gevangenissen heeft bestormd en daarbij meerdere bewakers heeft gedood. De paramilitaire groep spreekt dat tegen. Het leger en de politie zeggen samen te werken om de gevangenen terug te brengen naar hun cel.

Wapenstilstanden

De afgelopen dagen zijn er in Sudan al meerdere tijdelijke wapenstilstanden afgesproken. In die periodes wordt wel minder gevochten, maar de wapens worden niet volledig neergelegd. De VN-gezant voor Sudan zei gisteren in de VN-Veiligheidsraad dat geen van beide partijen bereid is om serieus te onderhandelen.

Bij de gevechten in Sudan van de afgelopen tijd zijn ruim 450 doden gevallen en nog eens duizenden mensen gewond geraakt. Een veelvoud van dat aantal is op de vlucht geslagen, onder meer naar buurlanden.

De afgelopen week zijn veel westerlingen en andere buitenlanders uit Sudan geëvacueerd. Vandaag nog kwam een boot met 1600 evacués uit tientallen landen aan in Saudi-Arabië. Onder hen was minstens één Nederlander.