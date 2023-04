Van de mensenredder in Egmond tot tante Rikie: volop lintjes uitgedeeld

Traditiegetrouw worden vandaag, de dag voor Koningsdag, weer de lintjes uitgereikt. Bijna 3000 Nederlanders zijn dit jaar naar gemeentehuizen of andere officiële locaties gelokt om daar van de burgemeester een koninklijke onderscheiding opgespeld te krijgen. Zoals altijd zitten er ook dit jaar opvallende namen tussen. Mitchell Esajas in Amsterdam bijvoorbeeld. Antropoloog, bedrijfskundige, maar vooral bekend als voorman van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Maar ook tante Rikie is onderscheiden. Rikie Nijman (72) uit Bronckhorst is het boegbeeld van het motorspektakel annex popfestival Zwarte Cross. Een iets minder bekende Nederlander, maar wel geridderd: Rudy de Queljoe (75) uit Waalwijk. De Queljoe zat in de Molukse bands Massada en Brainbox, maar wordt ook al zijn hele leven gezien als vraagbaak én voorbeeld voor jonge en oude Molukkers. Ook opvallend: artsen en onderzoekers die een lintje krijgen. Zoals gynaecoloog Marlies Bongers (66) uit Waalre. Bongers is gespecialiseerd in de aanpak van bloedverlies en andere problemen bij menstruatie, meldt Omroep Brabant. Biologisch afbreekbaar kunststof In Groningen werd hoogleraar Katja Loos (52) benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Loos doet onderzoek naar het terugdringen van milieuvervuilend plastic door de ontwikkeling van biologisch afbreekbare of recyclebare kunststoffen. "Heel bijzonder", reageert ze als ze het lintje krijgt opgespeld bij RTV Noord. "Ik dacht dat er een belangrijke vergadering zou zijn en dan krijg je deze verrassing."

Hoogleraar Katja Loos onderzoekt hoe je afbreekbare kunststoffen kunt maken, rechts burgemeester Koen Schuiling - RTV Noord

Maar het leeuwendeel van de lintjes gaat dus naar vrijwilligers. Hendrik Bleeker (80) bijvoorbeeld, nu ruim 70 jaar lid én actieve kracht bij de voetbalvereniging THOS in het Groningse Beerta. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema reikte het lintje uit in de kantine van de club. "Het doet me niks", zei Bleeker aanvankelijk. Totdat hij zich realiseerde dat de verenging hem had voorgedragen. "Ja, de waardering van de club zit daarachter," stelde hij toen. "Dat vind ik belangrijker dan zo'n speldje." In Delft ging een lintje naar vrijwilliger Boekbar El Bouchtaoui, meldt Omroep West. Hij zamelt al meer dan 35 jaar geld in via de stichting Global Bridge voor mensen die het minder hebben, zowel hier in Nederland als in Marokko. Een compilatie van de lintjesregen van vandaag:

Het is de dag voor Koningsdag en dus worden traditiegetrouw lintjes uitgedeeld. Bekijk hoe de burgemeesters van Hank tot Amersfoort betrokken inwoners onderscheiden voor hun maatschappelijke inzet. - NOS

Bijzonder is de onderscheiding die in Egmond werd uitgereikt aan Tigo Buis (16). Als strandwacht in opleiding redde hij vorig jaar vier mensen uit zee. De vier waren in nood geraakt op een warme zomeravond. De post van de kustwacht was al dicht, toen Buis ze om hulp hoorde roepen. Hij pakte daarop zijn privébootje. "De eerste twee die ik in de boot trok en naar de kust bracht, waren een vader en zijn zoon", zegt hij bij NH Nieuws. Hij voer opnieuw uit en redde nog twee mensen. "Die ene man lag er wel echt slecht bij, hij voelde zich zwak en moest ook spugen. Gelukkig hoefde uiteindelijk niemand naar het ziekenhuis." Met zijn 16 jaar is Tigo al jong onderscheiden. Veruit de meeste lintjesdragers zijn ouderen. De oudste Nederlander die vandaag een lintje krijgt is Piet Schreuder (97) uit Arnhem. Hij zet zich nu al een jaar of zeventig in voor het behoud van Park Presikhaaf.

Tigo Buis (16) krijgt een lintje opgespeld in Egmond, links burgemeester Lars Voskuil - NH Nieuws