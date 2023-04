Rus laat weer van zich horen met knappe zege op Anisimova in Madrid

Zo was Madrid het eerste graveltoernooi van seizoen voor Ansimova, terwijl Rus al haar vierde toernooi op rij op deze ondergrond speelt. De Nederlandse, die doorgaans haar wedstrijden op het tweede niveau speelt, heeft door een ITF-titel in Colombia het nodige vertrouwen op haar favoriete ondergrond opgedaan.

De 21-jarige Anisimova haalde in 2019 de halve finales op Roland Garros en in 2022 de kwartfinales op Wimbledon. De tennisster van Russische ouders kan het de wereldtop dus lastig maken, maar presteert mede door blessureleed ook wisselvallig.

Arantxa Rus heeft in de eerste ronde van het sterk bezette WTA-toernooi in Madrid voor een verrassing gezorgd. De 32-jarige qualifier uit Delft versloeg de Amerikaanse Amanda Anasimova met 7-5, 6-2.

Rus, de nummer 107 van de wereld, verweerde zich prima tegen de krachtige slagen van Anisimova (de nummer 46 van de wereld). Ze werkte in de eerste set een break achterstand weg en sloeg op haar vijfde setpunt toe.

In de tweede set werd de 32-jarige Rus snel gebroken, maar vervolgens won ze vijf games op rij. In de tweede ronde wacht opnieuw een flinke kluif: de als negende ingeschaalde Maria Sakkari uit Griekenland.

Rus had eerder deze week in Madrid twee ronden overleefd in de kwalificaties.