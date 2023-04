Britse toezichthouder blokkeert overname Activision Blizzard door Microsoft

De grootste overname ooit in de game-industrie komt verder op losse schroeven te staan. Microsoft is van plan game-uitgever Activision Blizzard over te nemen voor omgerekend 60 miljard euro, maar de Britse concurrentiewaakhond heeft die deal vandaag afgewezen. Eerder al spande de Amerikaanse toezichthouder een rechtszaak aan om hetzelfde te doen.

De Britse toezichthouder CMA zegt in een persverklaring vooral bezorgd te zijn over de toekomst van cloud gaming - waarbij een spel wordt gestreamd (net als muziek of een film) naar een apparaat - als de overname zou doorgaan. Microsoft zegt "volledig toegewijd" te blijven aan de overname en in beroep te gaan tegen het besluit.

'Machtige positie'

"Microsoft heeft al een machtige positie en een voorsprong op de concurrentie op het gebied van cloud gaming", zegt Martin Coleman, die het onderzoek van de Britten leidde. "Deze overname zou die voorsprong versterken en daarmee de mogelijkheid geven om nieuwe en innovatieve concurrenten te ondermijnen."

Volgens de CMA heeft Microsoft al een marktaandeel van 60 tot 70 procent van de wereldwijde cloud game-markt. Consumenten die spellen op deze manier spelen, hoeven volgens de toezichthouder geen dure spelcomputers of pc te kopen, wat ze "veel meer flexibiliteit en keus geeft over hoe ze spelen".

De deal tussen Microsoft en Activision Blizzard werd vorig jaar januari aangekondigd. De CMA is september van dat jaar begonnen met een uitgebreid onderzoek. In februari van dit jaar kwam het al tot een voorlopig besluit, dat nu dus definitief is geworden.

Zorgen niet weggenomen

In dat proces heeft Microsoft opties aangedragen om de zorgen van de toezichthouder weg te nemen. Maar die bevatten een reeks tekortkomingen in de ogen van de CMA.

In de overweging speelde daarnaast mee dat het accepteren van de oplossingen van Microsoft zou betekenen dat de CMA hier ook toezicht op zou moeten houden, terwijl een afwijzing ertoe zouden leiden dat de cloud gaming-markt zonder interventie zich verder kon ontwikkelen.

Microsoft-president Brad Smith laat weten "teleurgesteld te zijn dat na langdurige besprekingen dit besluit een gebrekkig begrip lijkt te reflecteren van de markt en van de manier waarop cloudtechnologie eigenlijk werkt".

Activision Blizzard zegt intensief met Microsoft te zullen samenwerken om dit besluit in een beroepsprocedure terug te draaien. Behalve van de VS en het Verenigd Koninkrijk wacht het bedrijf ook nog op toestemming van de EU. Een besluit daarover wordt volgende maand verwacht.