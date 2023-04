Oud-volleybalbondscoach Selinger vindt nieuwe uitdaging bij Japanse club

Volleybalcoach Avital Selinger heeft na zijn periode als bondscoach van de Nederlandse vrouwen een nieuwe uitdaging gevonden: de 64-jarige coach neemt komend seizoen het vrouwenteam van de Japanse club Victorina Himeji onder zijn hoede.

De club, waar Oranje-international Celeste Plak dit seizoen voor uitkwam, degradeerde deze maand uit de hoogste Japanse divisie.

Selinger stopte begin november na twee jaar als bondscoach van de Nederlandse volleybalvrouwen. Hij slaagde er met Oranje niet in de doelstelling - het bereiken van de kwartfinales - te halen bij het WK in eigen land. De ploeg kwam niet verder dan de tweede groepsfase.

Na zijn vertrek bleef Selinger in dienst bij de bond als talentcoach, een functie die hij sinds november 2020 combineerde met het bondscoachschap. Selinger was tussen 2004 en 2011 ook al eens bondscoach van de Nederlandse volleybalsters.

Ook in Japan heeft Selinger al ervaring; hij werkte in de jaren negentig als assistent van zijn vader Arie bij het vrouwenteam van Daiei in Kobe. Later werd hij hoofdcoach.