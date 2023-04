Aantal jongeren in jeugdzorg onveranderd, grote verschillen tussen gemeenten

Het aantal jongeren in Nederland dat afgelopen jaar met jeugdzorg te maken had, is vorig jaar bijna gelijk gebleven aan het jaar ervoor. In 2022 ging het om bijna 467.000 jongeren, blijkt uit cijfers van het CBS.

Dat is ruim 10 procent van alle jongeren tot 23 jaar. In 2021 maakten net iets meer jongeren gebruik van jeugdzorg: ruim 469.000.

In veruit de meeste gevallen ging het om jeugdhulp. Daarbij gaat het om opvoedproblemen, psychische hulpvragen of hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking. In 2022 maakten 457.000 jongeren daar gebruik van.

Bijna 39.000 jongeren, iets minder dan in 2021, kregen jeugdbescherming. Dat is een maatregel die de rechter op kan leggen als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jongere wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet helpt.

Ruim 7000 jongeren hadden te maken met jeugdreclassering, begeleiding voor jongeren die een proces verbaal hebben gehad.

Tiel en Terneuzen

De cijfers lopen van gemeente tot gemeente ver uiteen. Zo kreeg in Tiel en Terneuzen vorig jaar meer dan 17 procent van alle jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Op Vlieland en Urk was dat minder dan 5 procent.

Volgens het CBS zijn er waarschijnlijk meerdere oorzaken voor de uiteenlopende cijfers. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om verschillen in inkomen en zorgbehoefte per regio. Ook geven gemeenten elk een eigen invulling aan hoe jeugdzorg wordt verleend.

Jongens en meisjes

Uit de cijfers valt verder op dat er ook grote verschillen zijn tussen de leeftijdsgroepen. Ruim 22 procent van de jongeren die jeugdzorg kregen, was tussen de 8 en 12 jaar. Voor kinderen tot 4 jaar was dat 4,4 procent, de leeftijdsgroep van 18 tot 23 jaar vormde het kleinste aandeel in het totaal aantal gebruikers van jeugdzorg.

Bij kinderen in de basisschoolleeftijd kregen jongens vaker jeugdhulp dan meisjes. In de groep van 12 tot 18 jaar kregen juist meisjes vaker hulp. Het percentage meisjes in die leeftijdscategorie dat jeugdzorg krijgt, is de laatste jaren gestegen.