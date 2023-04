Gegroeide handballers favoriet voor laatste kwalificatieduels: 'Gebeurt niet vaak'

De Nederlandse handballers willen zich deze week voor een uitverkochte hal als groepswinnaar plaatsen voor het EK. Een paar jaar geleden had dat nog geklonken als een wel erg verre droom. Maar nu het Nederlandse mannenhandbal al een tijd in de lift zit, zijn de verwachtingen en de aandacht gegroeid. Na de knappe overwinning en het gelijkspel tegen topland Kroatië van vorige maand, is Oranje voor de laatste twee EK-kwalificatieduels met België (vanavond in Hasselt) en Griekenland (zondag in Almere) de uitgesproken favoriet. "Ik denk dat dat voor het eerst is", zegt routinier Bobby Schagen. "Het gebeurt in ieder geval niet vaak. De verwachtingen nemen toe omdat de prestaties beter zijn geworden. Dat is alleen maar goed."

Staffan Olsson, de Zweedse bondscoach van de Nederlandse handballers - ANP

Hoewel Oranje in de wedstrijden tegen Kroatië indruk maakte, begon de ploeg de EK-kwalificatiereeks met een nipte zege tegen België en een teleurstellende nederlaag in Griekenland. "Dat was niet zo goed. Ik denk dat we zeker wat recht te zetten hebben ten opzichte van die week. Ik wil graag eerste worden in de poule, dat kan voor het EK heel gunstig zijn", aldus Schagen. Bondscoach Staffan Olsson denkt dat het kan. "Als we goed spelen, hebben we een goede kans om de groep te winnen; dat is mijn gevoel", aldus de langharige Zweed. De twee beste landen uit de kwalificatiepoule en de vier beste nummers drie plaatsen zich voor het EK. Het Europese titeltoernooi wordt van 10 tot en met 28 januari 2024 gespeeld in Duitsland. Nederland staat nu derde, omdat tijdens het toernooi het doelsaldo zwaarder weegt. Als Nederland en Kroatië na de poulefase ook evenveel punten hebben, gaat Oranje over de Kroaten heen omdat dan het onderling resultaat telt.

Stand bij de handballers - NOS

De bondscoach heeft het met zijn spelers regelmatig over de gegroeide verwachtingen. "Het zou geen extra druk moeten geven. Je moet er juist trots op zijn, want het betekent dat je iets goed hebt gedaan." Olsson, die Oranje in januari begeleidde bij de eerste WK-deelname in 62 jaar, heeft de ploeg de afgelopen periode ook weer zien groeien. "We hebben veel stappen gezet, maar we zijn nog niet bovenaan de trap. Er is nog ruimte om meer stappen te zetten." Zo ziet Kay Smits, een van de uitblinkers in de duels met Kroatië, het ook. "Ik vind nog altijd dat de verwachtingen van onszelf als groep hoger zijn dan de verwachtingen van de mensen thuis of de media. Je merkt op toernooien dat we nog veel ruimte hebben om als ploeg te kunnen groeien. Qua intensiteit en belasting kan het nog beter", aldus de rechteropbouwer die aan de lopende band scoort bij zijn Duitse club Magdeburg.

Voorheen vonden heel veel handbalfans het leuk om naar de vrouwen te komen kijken. Je merkt steeds meer dat dat nu ook bij ons zo is, dat mensen zich erop verheugen. Bobby Schagen over de aantrekkingskracht van de handbalmannen