Marquez mist ook GP van Spanje, nog niet hersteld van duimbreuk

Marc Marquez komt dit weekend niet in actie tijdens de Grand Prix van Spanje op het circuit van Jerez. De Honda-coureur heeft nog steeds last van zijn duim, die hij brak bij een zware crash tijdens de GP van Portugal in maart. Marquez miste al de races in Argentinië en de Verenigde Staten.

Bij de openingsrace van het seizoen op het circuit van Portimão reed Marquez hard tegen Miguel Oliveira aan. Marquez verremde zich en nam de Portugees met zich mee. Oliveira moest door het ongeval ook een wedstrijd missen.

Geplaagd door blessures

Voor Marquez betekent het een nieuwe tegenslag met blessureleed. De Spanjaard pakte tussen 2013 en 2019 zes wereldtitels in de MotoGP en in de jaren daarvoor werd hij ook al kampioen in de klassen daaronder. De afgelopen jaren kreeg Marquez veelvuldig te maken met blessureleed. Door een verschrikkelijke crash in Jerez in 2020 moest hij al vier keer geopereerd worden en sindsdien won Marquez nog maar drie races.

"We hebben een CT-scan gedaan. Het gaat goed met het herstel, maar het is nog te riskant om te racen in Jerez", laat Marquez weten. "In overleg met het medische team hebben we besloten geen risico's te nemen en nog twee weken te wachten. Het plan is om terug te keren in Le Mans."

Dit weekend wordt Marquez vervangen door Iker Lecuona, die de afgelopen jaren voor Honda uitkomt in het wereldkampioenschap Superbikes.