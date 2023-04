600 miljoen voor elektrisch rijden en 'koerswijziging' in Voorjaarsnota

Het kabinet trekt de komende jaren 600 miljoen euro uit om de aanschaf van een tweedehands elektrische auto voor meer mensen mogelijk te maken. Bronnen bevestigen dat dit bedrag voor de subsidieregeling op tafel ligt.

Momenteel worden elektrische auto's vaak naar het buitenland geëxporteerd als ze van eigenaar wisselen, omdat ze ook tweedehands te duur zijn voor veel Nederlanders.

Het kabinet is het zo goed als eens over de klimaatplannen voor de komende jaren. Er is vandaag nog een ministerraad en daarna worden ze bekend gemaakt, samen met de Voorjaarsnota waarin afspraken worden gemaakt over de uitgaven.

Overleg tot na middernacht

Premier Rutte en de vicepremiers Kaag (D66), Hoekstra (CDA) en Schouten (ChristenUnie) hebben nog tot na middernacht overlegd over de plannen om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Klimaatminister Jetten en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) waren ook aanwezig.

In de besprekingen over de klimaatplannen lag vooral de mobiliteit gevoelig, omdat de VVD daar andere opvattingen over heeft dan de andere drie coalitiepartijen. Maar gedurende het overleg is de partij van premier Rutte gaan bewegen en nu ligt er een compromis.

Het klimaatpakket dat nu op tafel ligt bevat naast de subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto's veel meer plannen. Die tellen samen op tot een extra CO2-reductie van 22 megaton. Het kabinet mikt op 60 procent reductie in 2030, maar denkt 55 procent zeker te halen.

Minister Jetten zei voor aanvang van de ministerraad dat er een "ambitieus, rechtvaardig en uitvoerbaar" pakket ligt. Hij bespreekt dat nu met de andere collega's in de ministerraad. Volgens de minister voor Klimaat en Energie is er goed gekeken of alle huishoudens en ondernemingen "kunnen meekomen".

Er is in totaal vijf weken overlegd over zijn klimaatplannen, zegt Jetten. Dat komt volgens hem omdat klimaat alle portefeuilles raakt. "Het levert ook heel veel dilemma's op en dan heb je ook verschillende politieke keuzes om te maken."

Mogelijke bezuinigingen

Ook voor de Voorjaarsnota ligt een goed voorstel op tafel, zegt minister Kaag van Financiën. Hier is eveneens lang over gesproken tussen de vier partijen. Kaag zei er vanochtend dit over: "En als je kijkt naar financiën gaat het ook om een koerswijziging." Of ze daarmee bedoelt dat er voor het eerst sinds lange tijd weer moet worden bezuinigd, wil ze niet zeggen.

Volgens vicepremier Hoekstra is er heel goed samengewerkt. "We zijn er bijna. We moeten nog even de laatste puntjes op de i zetten." De kans dat het nog mislukt, lijkt hem klein. Gevraagd naar eventuele bezuinigingen zei hij dat "je het liefste zou willen dat er voor alles geld is".