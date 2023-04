Raad van State verbiedt terugsturen van asielzoekers naar Italië

Nederland mag geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De Raad van State oordeelt dat er door de opvangproblemen in Italië een reëel risico is dat de asielzoekers daar op straat belanden en dat is in strijd met de mensenrechten.

De Raad van State is de hoogste bestuursrechter van Nederland. De zaak waarin nu uitspraak is gedaan gaat over twee mannelijke asielzoekers die via Italië naar Nederland waren gekomen. Een van hen had in Italië al drie asielaanvragen gedaan, de ander alleen in Nederland.

Staatssecretaris Van der Burg (VVD) wilde de asielverzoeken niet in behandeling nemen en de mannen terugsturen naar Italië, iets wat volgens Europese regels eigenlijk moet. Vanwege het gebrek aan opvang in Italië steekt de rechter er dus toch een stokje voor.

