Laatste Airborne-officier John Waddy op 100-jarige leeftijd overleden

De Britse Airborneveteraan John Waddy is zondagmiddag op 100-jarige leeftijd overleden. De kolonel was de laatste officier van de Slag om Arnhem die nog in leven was, meldt Omroep Gelderland.

Waddy is in zijn slaap overleden, zegt 'veteranenmoeder' en goede vriendin Hiltje van Eck. De veteraan werd in juni 100 jaar. "Hij kreeg op zijn verjaardag nog een medaille van de Nederlandse ambassade, dat was erg mooi."

De zogeheten 'Thank You Liberators Medaille' zou eigenlijk bij de herdenking worden uitgereikt, maar dat plan ging door het coronavirus niet door. Hoewel het ook de vraag was of Waddy naar Arnhem was gekomen. "Hij was een heel trotse man, zodra hij met stokken of krukken moest lopen kwam hij niet meer", zegt Van Eck.