Het is koud: kachel in de tent, waarschuwing voor onderkoeling Koningsnacht

Het is even afzien, voor wie deze meivakantie buiten doorbrengt. Afgelopen nacht was het in de buurt van Arnhem zelfs -2,5 graad. Komende nacht kan het opnieuw gaan vriezen.

Maar lang niet alle kampeerders laten zich hierdoor afschrikken. "Tegen de kou moet iedereen wel kunnen, toch?", zegt de vader van Vita en Olivia op een camping in Oostkapelle bij Omroep Zeeland. Toch heeft hij voor de zekerheid een kacheltje in de tent van zijn dochters geplaatst.

Omdat het ook deze Koningsnacht koud wordt, raadt het Rode Kruis feestgangers aan om zich dik aan te kleden. "Vooral als mensen alcohol drinken, ligt onderkoeling op de loer en dat kan nare gevolgen hebben", aldus de hulporganisatie.

Het is niet uniek dat het eind april zo koud is. In 2017 bijvoorbeeld koelde het in de nacht voor Koningsdag ook af tot -2 graden in de Bilt. Maar na een aantal lentes waarin de temperatuur moeiteloos tot 20 graden (of meer) steeg, is het met middagtemperaturen van nog geen 10 graden en vorst nu toch even afzien.

Je voelt de alcohol niet

Iedereen die vannacht de straat op gaat voor Koningsnacht moet goed voorbereid op pad gaan, zegt het Rode Kruis. "Onderkoeling ontstaat sneller als mensen gedronken hebben. Alcohol verwijdt de bloedvaten, dat geeft een warm gevoel, maar je verliest hierdoor ook warmte. De lichaamstemperatuur daalt, maar mensen voelen dat door de alcohol niet", waarschuwt de hulporganisatie.

Een extra waarschuwing geldt voor iedereen die een mooi plekje heeft gevonden op een vrijmarkt, komende nacht of morgenochtend. "De kou van woensdagnacht blijft nog in de grond zitten", zegt Louse Schalkoort van het Rode Kruis. "Laat kinderen daarom niet op de koude grond zitten, maar neem een stoeltje mee. En kleed ze goed aan. Het is goed om voldoende water of warme thee te drinken en tussendoor goed te eten."

Het Rode Kruis staat op ruim honderd plekken klaar met een hulppost. Schalkoort: "Op de EHBO-posten hebben we (isolatie)dekens klaarliggen, waardoor mensen sneller warm worden. En eventueel ook warme dranken, zoals thee of bouillon. Gelukkig blijft het droog, maar de kou moeten we niet onderschatten. Het wordt zelfs kouder dan op Nieuwjaarsdag."