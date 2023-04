Cabaretier Paul van Vliet (87) overleden

Cabaretier Paul van Vliet is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie aan persbureau ANP. Van Vliet, afkomstig uit Den Haag, was in de jaren 70 en 80 een van Nederlands bekendste cabaretiers. Hij stond tientallen jaren op de planken.

Hij overleed dinsdagavond na een kort ziekbed in zijn woonplaats en geboortestad Den Haag. "We zijn intens verdrietig maar vooral ook trots op wie hij was en wat hij voor velen heeft betekend", meldt zijn familie.

"Hij laat met zijn teksten, muziek en komische types een schat aan verhalen en liedjes na die getuigen van een vol leven en een prachtige theatercarrière. Onze lieve Paul, levenslustig, krachtig en vol ideeën tot het eind. We gaan hem missen."

Meisjes van dertien

Van Vliet werd onder meer bekend met typetjes als Majoor Kees en Haagse Benny. Muzikale hoogtepunten waren de liedjes Meisjes van dertien en Veilig achterop bij vader op de fiets. In 2008 kreeg hij uit handen van koningin Beatrix de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap.

De laatste jaren trad Van Vliet nog wel eens op bij speciale gelegenheden.

Een overzicht van het leven van Van Vliet: