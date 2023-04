Kogelregen in Rotterdamse straat waar gisteren explosief ontplofte

In Rotterdam is een appartementencomplex beschoten in dezelfde straat waar gisteren een explosief afging. De beschieting vond rond 06.00 uur plaats in de Van Speykstraat, in de wijk Oude Westen. Niemand raakte gewond.

In de ramen op de eerste drie verdiepingen zijn zeker achttien kogelgaten te zien, schrijft omroep Rijnmond. Ook vond de politie meerdere kogelhulzen. Er is nog niemand aangehouden.

In een portiek van een ander appartementencomplex in de Van Speykstraat ontplofte vorige nacht een explosief. Het portiek raakte hierbij zwaar beschadigd en bewoners van omliggende straten schrokken volgens Rijnmond wakker van de klap. De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen de twee incidenten.

Veel explosies in Rotterdam

Ook in de wijk Crooswijk ontploften afgelopen week twee explosieven. De regio Rotterdam wordt de laatste maanden geteisterd door explosies bij woningen. Volgens Rijnmond gingen er in de eerste vier maanden van het jaar al zeker vijftig explosieven af. Vorig jaar waren dat er volgens de omroep 49 in een heel jaar.

Het vermoeden bestaat dat de incidenten in Rotterdam te maken hebben met drugshandel. De politie zet extra agenten in op plekken waar de risico's groot zijn.