Leerling Arteta en meester Guardiola voor kraker: 'Belangrijk, niet beslissend'

Het had er toch alle schijn van dat Arsenal op koers lag om na zich negentien jaar weer eens te laten kronen tot beste voetbalploeg van Engeland. De 'Gunners', die onder manager Mikel Arteta bovendien attractief voetbal lieten zien, koesterden begin deze maand immers een voorsprong van vijf verliespunten op achtervolger Manchester City.

Maar die marge is in twee weken tijd meer dan verdampt. Arsenal prijkt weliswaar nog bovenaan in de Premier League en het gaatje bedraagt ook nog altijd vijf punten, maar City heeft twee wedstrijden minder gespeeld. Een niet te verwaarlozen detail: Arsenal moet nog op bezoek bij de titelhouder uit Manchester.

Vanavond, om precies te zijn. De leerling tegen de meester, want Arteta was bij City drie jaar de assistent van Pep Guardiola.