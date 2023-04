Oud-Telegraafjournalist Thomas Lepeltak (83), 'Stan Huygens', overleden

Oud-Telegraafjournalist Thomas Lepeltak (83) is overleden. Hij was onder meer bekend van de societyrubriek het Stan Huygens Journaal, die hij 32 jaar voor de krant schreef. In 2003 stopte hij daarmee. Daarna schreef hij boeken, onder andere over Nederlandse ondernemers die zich opwerkten tot de top van het bedrijfsleven.

"Diplomaten, toplieden uit het bedrijfsleven, hoogwaardigheidsbekleders en vooraanstaande edellieden. Thomas was er kind aan huis", schrijft zijn oude werkgever.

"Maar even graag berichtte hij over een Amsterdamse kroegbaas of een politieman die een heldendaad had verricht. Steeds met een sigaar onder handbereik, zolang dat op de redactie was toegestaan. En ook daarna toen dat niet meer was toegestaan."