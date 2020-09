Wit-Russische Nobelprijswinnares Aleksijevitsj wijkt uit naar Duitsland

De Wit-Russische schrijfster en tevens prominent oppositielid Svetlana Aleksijevitsj is uitgeweken naar Duitsland. Eerder vandaag is ze naar Berlijn gevlogen. Duitsland had de 72-jarige Aleksijevitsj al eerder laten weten dat ze welkom was als de grond haar in Minsk te heet onder de voeten zou worden. De schrijfster, die in 2015 de Nobelprijs voor de Literatuur kreeg uitgereikt, krijgt ook een medische behandeling in Berlijn.

Aleksijevitsj hoort tot de felste critici van president Loekasjenko, tegen wie al wekenlang massaal wordt gedemonstreerd. Ze zit in het presidium van de oppositionele raad die de overgang van een dictatuur naar een democratische rechtsstaat voorbereidt. De raad is door Loekasjenko als staatsondermijnend bestempeld en voor de leden dreigt strafrechtelijke vervolging.

Wakende diplomaten

Al ruim twee weken waakten westerse diplomaten bij het huis van de schrijfster om te voorkomen dat ze zou worden opgepakt. Een aantal landen boden haar asiel aan, maar wekenlang verzette ze zich tegen een vertrek naar het buitenland.

Haar woordvoerder zegt nu dat Aleksijevitsj snel wil terugkeren naar Minsk, maar die terugkeer is afhankelijk van de politieke situatie in Wit-Rusland.

Aleksander Loekasjenko lijkt zeker niet van plan het veld te ruimen. Afgelopen week werd hij heimelijk beëdigd voor zijn zesde termijn als president. Zijn herverkiezing in augustus wordt aangevochten door de oppositie, die zegt dat er electorale fraude is gepleegd. Gisteren verzamelden zich, ondanks toenemende repressie, opnieuw vele tienduizenden betogers in verschillende Wit-Russische steden om Loekasjenko's aftreden te eisen.