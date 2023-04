Transavia schrapt vluchten vanuit Spanje, honderden reizigers getroffen

Transavia heeft op het allerlaatste moment een aantal retourvluchten geschrapt. Het gaat onder meer om vier vluchten vanuit de Spaanse steden Valencia en Málaga naar Eindhoven Airport. De luchtvaartmaatschappij heeft te weinig vliegtuigen om alle geplande vluchten uit te voeren.

Voor honderden passagiers betekent het schrappen van vluchten dat ze noodgedwongen hun vakantie moeten verlengen. Een aantal klaagt daarover, meldt Omroep Brabant. "Bedankt voor de informatie, Transavia. We lopen wel terug naar Eindhoven", aldus een van hen. "Jullie cancelen mijn vlucht en nu sta ik al vijftig minuten in de wacht. Goed geregeld", zegt een ander.

Eerder deze maand schreef de Volkskrant al dat Transavia niet over zes vliegtuigen kan beschikken. Vier toestellen moeten aan de grond blijven omdat er problemen zijn met het papierwerk. Er is geen veiligheidscertificering voor de vliegtuigen, die Transavia leaset van de Roemeense luchtvaartmaatschappij Blue Air. Bij twee vliegtuigen was het tijd voor groot onderhoud en wachten de monteurs op onderdelen van vliegtuigbouwer Boeing. De luchtvaartmaatschappij zei toen dat het overgrote deel van de passagiers overgeboekt zou worden.

Acute problemen

Maar nu blijkt dat er ook acute problemen zijn ontstaan. "Bij het minste of geringste wat er gebeurt in onze schema's, moeten we ingrijpen", legt een woordvoerder van Transavia uit. "De ene dag gaat het dan om één geannuleerde vlucht, de andere om twee, en vaak lukt het gelukkig ook om annuleringen nét te voorkomen."

"Heel teleurstellend", noemt hij het dat er nu mensen vastzitten in Valencia en Málaga. "We balen hier enorm van."

Extra hotelovernachting

Het is onduidelijk hoe lang het duurt voordat de gestrande reizigers teruggevlogen worden. Transavia zegt dat ze in ieder geval recht hebben op compensatie. "Daarnaast proberen we mee te denken als er bijvoorbeeld een extra hotelovernachting nodig is", aldus de woordvoerder.

Voorlopig lijkt het erop dat reizigers met Transavia nog wel even rekening moeten houden met het risico dat een vlucht onverhoopt niet vertrekt. "We hopen dat een van de vliegtuigen snel uit groot onderhoud komt. Dat geeft iets meer lucht". aldus de woordvoerder. "Tot die tijd proberen we die enorme puzzel zo goed mogelijk te leggen."