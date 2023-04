Tabaksfabrikant schikt voor ruim half miljard vanwege handel met Noord-Korea

Tabaksfabrikant British American Tobacco (BAT) heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen van ruim 635 miljoen dollar (577 miljoen euro) na beschuldigingen van illegale handel met Noord-Korea. Een Singaporese dochteronderneming van BAT heeft schuld bekend aan bankfraude en het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Noord-Korea.

De ongeoorloofde tabaksverkoop aan Noord-Korea gebeurde tussen 2007 en 2017, melden zowel BAT zelf als het Amerikaanse ministerie van Justitie. "Deze zaak en andere vergelijkbare zaken dienen als schot voor de boeg voor bedrijven", reageert het ministerie van Justitie. Niet eerder pakte een schending van de sancties tegen Noord-Korea zo duur uit voor de schuldige partij.

In totaal zou de Singaporese dochter van het bedrijf dat achter merken als Lucky Strike en Pall Mall zit, via een omweg voor zo'n 400 miljoen dollar aan tabaksproducten hebben verkocht aan Noord-Korea. Een derde partij waar de Singaporese tak mee werkte zou verantwoordelijk zijn geweest voor de handel. Alle opbrengsten zouden weer zijn teruggevloeid naar het bedrijf in de Zuidoost-Aziatische stadstaat.

Financiering atoomprogramma

Gesmokkelde tabaksproducten zijn volgens de Verenigde Staten een belangrijke inkomstenbron voor Noord-Korea, dat de opbrengsten zou gebruiken voor de financiering van zijn atoomprogramma en de ontwikkeling van intercontinentale ballistische raketten.

BAT-topman Jack Bowles heeft spijt betuigd voor het wanbeheer. Hij vindt dat het tabaksbedrijf - het op één na grootste ter wereld - tekort is geschoten. De sigarettenmaker zegt ook dat hij de ethische voorschriften die binnen het bedrijf gelden, heeft aangescherpt.