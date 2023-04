Veel onderscheidingen voor armoedebestrijding bij lintjesregen

Het is de dag voor Koningsdag en dus worden traditiegetrouw lintjes uitgedeeld aan met name vrijwilligers die zich inzetten voor andere mensen of organisaties. Dit jaar zijn er "relatief veel" voorstellen gedaan voor mensen die zich inzetten voor armoedebestrijding, ziet de organisatie achter de lintjes, de Kanselarij der Nederlandse Orden.

"Vooral sinds corona valt het ons op dat er veel mensen zijn die zich inzetten voor bijvoorbeeld voedselbanken, kledinginzameling, en andere dingen die te maken hebben met armoedebestrijding", zegt directeur Martine van Grieken.

Dit jaar hebben minimaal 97 gedecoreerden anderen geholpen op het gebied van armoede. Voor 22 van hen was het de belangrijkste activiteit. Vergelijken met eerdere jaren kan niet, omdat de categorie armoedebestrijding pas sinds dit jaar wordt bijgehouden.

Maar de Kanselarij heeft dus de indruk dat het er meer zijn, mogelijk doordat meer mensen geldproblemen hebben. "De belangstelling voor voedselbanken is bijvoorbeeld enorm gegroeid", zegt Van Grieken.

Een kleine 3.000 mensen worden tijdens deze lintjesregen koninklijk onderscheiden. Dertig van hen wonen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ruim een derde (36 procent) van de gedecoreerden is vrouw, gelijk aan het afgelopen jaar en iets hoger dan de jaren ervoor.

In het zonnetje

Verreweg de meesten (83 procent) worden Lid in de Orde van Oranje-Nassau, wat vooral vrijwilligers zijn die op lokaal niveau iets hebben betekend. Negen personen worden vandaag Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en één iemand krijgt een Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Brons.

Door het jaar heen kregen nog een kleine 2.000 mensen een koninklijke onderscheiding, vooral voor hun betaalde werk en bij een bijzondere gelegenheid zoals een pensioen. Van Grieken: "Tijdens de lintjesregen worden vooral vrijwilligers in het zonnetje gezet."