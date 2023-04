Singaporees opgehangen voor smokkel van een kilo cannabis

Singapore heeft een man geëxecuteerd voor betrokkenheid bij de smokkel van een kilo cannabis. De 46-jarige Tangaraju Suppiah was al in 2018 ter dood veroordeeld voor medeplichtigheid aan de smokkel van de drugs. Alle protest van familieleden, activisten en mensenrechtenorganisaties ten spijt is zijn vonnis nu voltrokken.

In Singapore riskeer je de doodstraf als de politie je betrapt met meer dan 500 gram cannabis. Hoewel Tangaraju de drugs niet in zijn bezit had toen hij werd opgepakt, heeft het OM naar eigen zeggen herleid dat hij verantwoordelijk was voor het coördineren van de bezorging van de verdovende middelen. Dat zou zijn gebeurd op basis van telefoonnummers die naar hem leidden. Hijzelf heeft dat tot zijn dood ontkend.

Familieleden van Tanaraju hadden president Halimah Yacob per brief gesmeekt om gratie, maar die heeft daar geen gehoor aan gegeven. Ook een verzoek tot uitstel van executie is afgewezen. De ophanging van Tanaraju was de eerste in zes maanden in de stadstaat.

Vooral drugskoeriers opgehangen

Critici laken de strenge Singaporese drugswetten, omdat vooral drugskoeriers ter dood worden veroordeeld en de grote spelers buiten schot blijven. De Singaporese regering houdt echter vol dat alle geëxecuteerden een eerlijk proces hebben gekregen en de doodstraf nu eenmaal nodig is om de samenleving te beschermen.

De regels in Singapore staan in schril contrast met de drugswetten in buurlanden zoals Thailand. Daar is cannabis juist gedecriminaliseerd en zijn verschillende lange gevangenisstraffen de afgelopen jaren teruggedraaid.