Politie ontruimt bezet Academiegebouw universiteit Groningen

De politie heeft gisteravond het Academiegebouw van de Rijksuniverstiteit Groningen (RUG) ontruimd. Het gebouw was sinds 15.00 uur 's middags bezet door enkele tientallen studenten, die eisen dat een ontslagen docent terugkomt. In de avond verzocht de universiteit de studenten te vertrekken. Toen dat niet gebeurde, greep de politie in, meldt RTV Noord.

De kwestie gaat over de ontslagen docent Susanne Täuber, die met haar werkgever in aanvaring was gekomen nadat ze een promotie was misgelopen en zich in een wetenschappelijk artikel kritisch had uitgelaten over de sociale veiligheid - haar specialisme - op de RUG. Ze vindt dat vrouwelijke onderzoekers aan de universiteit worden tegengewerkt in de ontwikkeling van hun carrière.

Het bestuur van de universiteit vond dat de arbeidsrelatie verstoord was geraakt en ontsloeg haar. De rechter stelde de universiteit begin vorige maand in het gelijk, en oordeelde dat het ontslag niet teruggedraaid hoefde te worden. Sindsdien klinkt er felle kritiek van studenten en ook vorige maand was het Academiegebouw toneel van protest.

'Wapenstok'

Na een eerder gesprek over sociale veiligheid kwamen de studenten en het college van bestuur gisteren opnieuw bijeen. Toen duidelijk werd dat het college niet in zou gaan op de eis om het ontslag van Täuber terug te draaien, braken de studenten het overleg af. Daarop begonnen ze hun actie.

Het bestuur van de RUG zegt de gang van zaken te betreuren en zegt nog steeds open te staan voor het vervolgen van het gesprek. Ook wijst het bestuur erop dat er maatregelen tegen sociale veiligheid worden genomen.

Universitair docent Donya Ahmadi zegt tegen het Dagblad van het Noorden dat ze bij de ontruiming met een wapenstok is geslagen door de politie. De politie reageert tegenover de krant dat demonstranten die niet wilden meelopen aan de arm zijn genomen en naar buiten zijn getild. Er zijn geen aanhoudingen verricht. "Naar ons idee is het allemaal rustig verlopen", citeert het dagblad een woordvoerder van de politie.