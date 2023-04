Puzzel Voorjaarsnota nog niet gelegd, maar kabinet 'is een eind op weg'

Het kabinet heeft nog geen overeenstemming bereikt over de Voorjaarsnota, maar heeft goede hoop dat dat vandaag gaat lukken. Premier Rutte en vicepremier Hoekstra lieten dat weten na afloop van een ruim tweeënhalf uur durend overleg. Rutte sprak van "een ingewikkelde puzzel". Vandaag wordt er in de ministerraad verder over gesproken.

Met de voorjaarsnota worden wijzigingen aangebracht op de lopende begroting. Om 22.00 uur kwamen Rutte en Hoekstra met de vicepremiers Schouten en Kaag en minister Jetten en staatssecretaris Van Rij bijeen om te overleggen over mogelijke aanpassingen en over de klimaatplannen van het kabinet. "We zijn een heel eind, maar morgen is er nog een ministerraad. We hebben goede hoop dat we dan een heel eind kunnen komen met de Voorjaarsnota en het klimaatpakket", zei Rutte na afloop van de bijeenkomst.

Hoekstra vond het overleg waarin het kabinet de laatste hobbels wilde nemen een "goede en heel constructieve vergadering". "We zijn er bijna uit, maar we hebben er ook morgen nog voor nodig", benadrukte ook hij. Inhoudelijke details gaven beiden niet.

Miljarden nodig

In de Voorjaarsnota wordt de begroting aangepast aan eventuele financiële mee- en tegenvallers. Volgens de begrotingsregels moet het kabinet aan het begin van de regeerperiode voor elk kabinetsjaar een uitgavenplafond vaststellen. Dat mag niet overschreden mag worden en als dat toch gebeurt, moet het kabinet die extra uitgaven compenseren met bezuinigingen of lastenverzwaringen op hetzelfde beleidsterrein. Voor 1 juni moet de nota zijn aangeboden aan het parlement.

Dit jaar moet het kabinet het eens worden over een aantal grote wijzigingen op de lopende begrotingen. Zo zijn er miljarden nodig voor de oplopende rente, extra asielmaatregelen en de nieuwe klimaatplannen. De afgelopen tijd onderhandelde de top van het kabinet dan ook al meermaals over de Voorjaarsnota.