Taliban doden IS-leider die aanslagen liet plegen bij luchthaven Kabul

De Taliban hebben de IS-leider gedood die in augustus 2021 een reeks zelfmoordaanslagen liet plegen op de luchthaven van Kabul. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen onder meer The New York Times en CBS News. De leider van de terreurbeweging zou in de afgelopen weken al zijn gedood, maar het duurde enige tijd om zijn dood te bevestigen. Zijn naam is niet vrijgegeven.

De bomaanslagen van 26 augustus 2021 bij de luchthaven kwamen kort na de razendsnelle overname van Kabul door de Taliban. Talloze inwoners probeerden destijds in allerijl het vliegveld te bereiken om een van de schaarse plekken aan boord van een evacuatievlucht te bemachtigen.

Er waren toen al enige dagen signalen van een aanslag die op handen zou zijn. Toen die vrees uitkwam, kostte dat aan zeker 170 burgers en dertien Amerikaanse militairen het leven. Al snel werd duidelijk dat de daders lid waren van terreurgroep IS.

Nabestaanden op de hoogte gebracht

Volgens de Amerikaanse functionarissen hadden inlichtingenanalisten begin deze maand vastgesteld dat het brein achter de aanslagen was omgekomen bij een Taliban-operatie in Afghanistan. Het is niet duidelijk of hij het doelwit was van die operatie, of dat hij simpelweg is gedood bij gevechten tussen de Taliban en IS-strijders.

"Experts binnen de regering hebben een grote mate van zekerheid dat deze persoon inderdaad degene was die hiervoor verantwoordelijk was", zegt een bron tegen CBS News. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Defensie in de VS heeft de nabestaanden van de dertien omgekomen Amerikaanse militairen op de hoogte gebracht van het nieuws.

In Afghanistan is een IS-tak actief die IS-Khorasan wordt genoemd, of IS-K. Sinds het Amerikaanse vertrek uit Afghanistan in augustus 2021, voeren de Taliban regelmatig strijd met de terreurgroep.