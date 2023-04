'Televisie-aanbieders overbieden ESPN in strijd om rechten Eredivisie'

Een alliantie van televisie-aanbieders KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile en Delta heeft sportzender ESPN overboden om de Eredivisie-rechten in handen te krijgen. Dat melden De Telegraaf en VI. Het bod van de kabelaars zou de Eredivisieclubs jaarlijks ruim 200 miljoen euro opleveren. Over een contractperiode van tien jaar (2025-2035) zou een bedrag van ruim 2 miljard euro verdeeld kunnen worden.

De bedrijven zouden hun bod gisteren hebben voorgelegd aan directeur Eredivisie CV Jan de Jong en de mediacommissie van de Eredivisieclubs. Die nemen het bod in overweging. Van het bedrag dat nu geboden wordt, zijn volgens beide media de kosten voor de clubs al afgetrokken.

Volgens De Telegraaf hebben de kabelaars Jan de Jong toegezegd om het Eredivisie-voetbal betaalbaar te houden en breed beschikbaar te stellen.

ESPN-bod was al fors hoger

Het eindbod van de televisie-aanbieders waar beide media nu over schrijven, is flink hoger dan dat van het Amerikaanse ESPN, de huidige rechtenhouder. Dat bedrijf had al een bod neergelegd van ruim anderhalf miljard euro voor dezelfde periode. Hoewel lager dan het bod van de kabelaars, is dat al een enorm verschil met de 1 miljard euro die Fox Sports (tegenwoordig ESPN) in 2012 neerlegde voor de rechten.

De Telegraaf schrijft dat het vergaren van de Eredivisie-rechten een gelopen koers leek voor ESPN. Hoewel de krant vorige week al meldde dat de tv-aanbieders een voorstel hadden gedaan om voetbal breder beschikbaar te maken via televisie, wilden Eredivisie-clubs het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid over een bedrag, en dat was er nog niet. Het zou de bedoeling zijn geweest om op 8 mei het ESPN-bod in stemming te brengen.