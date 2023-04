Vijlbrief vindt miljardenpakket 'voldoende', ondanks kritiek Groningers

Ondanks kritische reacties in Groningen op het miljardenpakket van het kabinet, houdt staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw vol dat het voldoende is. Dat zegt hij vanavond in Nieuwsuur. Maar, erkent hij wel: de breuk in vertrouwen tussen Den Haag en Groningers is zo groot, dat dit de laatste kans is op herstel.

"De schade aan huizen kunnen en zullen we aanpakken, de schade aan levens is moeilijk herstelbaar. Dat spijt me zeer." Geëmotioneerd sprak Vijlbrief deze woorden bij de presentatie van de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie in Groningen.

"Ik keek de zaal in en ik zag mensen die ik ken, die ik vaak spreek. Mensen die ik liefheb. Dat leidde tot die emotie", licht de staatssecretaris toe in Nieuwsuur.

30 miljard vroeg Groningen aan het kabinet voor het inlossen van de ereschuld en een onbeperkt bedrag voor schadeherstel. Het werd 8,4 miljard voor de ereschuld en 12,6 miljard voor schadeherstel.

Minder geld voor dezelfde doelen

Of dit pakket gaat zorgen voor hernieuwd vertrouwen, is de vraag. Commissaris van de koning in Groningen, René Paas (CDA), zei hier eerder vandaag over: "Het kabinet heeft de doelen overgenomen, maar er veel minder geld bij geleverd. Wij denken dat het kabinet ergens in de problemen komt met het realiseren van die doelen."

Vijlbrief zegt dat hij niet had gedacht dat het pakket van het kabinet op zoveel kritiek zou stuiten. Hij zal hierover nog in gesprek gaan met de provincie. "Maar ik ben wel overtuigd van dit pakket."

Net als veel andere inwoners van het aardbevingsgebied is Ingrid Verbeek uit Eenum niet onverdeeld enthousiast over de maatregelen. Ze heeft een boodschap voor premier Mark Rutte: