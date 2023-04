Basketbalsters Grasshoppers hebben nog één zege nodig voor landstitel

De basketbalsters van Sportiff Grasshoppers hebben nog maar één zege nodig om voor de derde keer in de clubhistorie kampioen van Nederland te worden. De club uit Katwijk was dinsdagavond opnieuw te sterk voor Den Helder Suns. Een 12-0 run na rust maakte het verschil in de met 56-70 gewonnen wedstrijd.

Zaterdag won Grasshoppers ook al in Den Helder, toen met 73-76.

Vorig seizoen stonden de twee ploegen ook in de finale. Den Helder won die met 3-1 en pakte zo voor de zestiende keer de titel. De enige twee kampioenschappen van Grasshoppers dateren van 2018 en 2019. Dit seizoen wonnen de Suns al de Supercup ten koste van Grasshoppers. In de bekerfinale een maand geleden was Den Helder te sterk voor Topkip Lions uit Landsmeer.

Voor rust aan elkaar gewaagd

Beide teams waren in de eerste helft aan elkaar gewaagd in sporthal Sportlaan. Het verschil was voor rust nooit groter dan vijf punten.

Nadat Grasshoppers het eerste kwart met een 16-18 voorsprong had afgesloten, zette Iris Vennema met een driepunter Den Helder op 19-18. Uiteindelijk was het toch de bezoekende club die met een minimale 30-31 voorsprong naar de kleedkamer ging.

Met een 12-0 run liep Grasshoppers na rust uit naar een beslissende 30-43 voorsprong. Den Helder scoorde tegen de felle verdediging van Grasshoppers bijna zes minuten lang niet. Na driekwart leidde de ploeg van eerstejaars coach Renate Sluijs met 39-45 en wat Den Helder daarna ook probeerde, de thuisclub kwam nooit meer echt dichterbij.

Van Kruistum topscorer

Lotte van Kruistum was met 20 punten en 12 rebounds topscorer bij de winnende ploeg.

Grasshoppers kan komende zaterdag in de eigen sporthal Cleijn Duin het kampioenschap binnen halen, als het de derde wedstrijd wint. Het duel begint om 19.00 uur.