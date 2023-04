Opnieuw Amerikaanse bank diep in de problemen

De bankencrisis in de Verenigde Staten lijkt nog niet bezworen: voor de derde keer in een maand tijd dreigt een middelgrote bank ineen te storten. Op de beurs van New York is het aandeel van de First Republic Bank als een kaartenhuis ineengezakt nadat bleek dat spaarders de afgelopen maand maar liefst 100 miljard dollar hebben weggehaald bij de bank uit San Francisco.

De First Republic Bank kwam vorige maand al in ernstige problemen, nadat stadgenoot Silicon Valley Bank (SVB) en de Signature Bank uit New York failliet waren gegaan. Elf andere banken schoten de derde probleembank toen te hulp met een kapitaalinjectie van ruim 30 miljard dollar. Zonder die steun was ook de First Republic Bank direct omgevallen, bleek vandaag uit nieuwe kwartaalcijfers.

Voor klanten is dat dus geen geruststelling geweest. De uitstroom van spaargeld is zo groot, dat geschrokken analisten beleggers adviseerden hun aandelen in de First Republic Bank te verkopen. Ook de plannen om kosten te besparen door een kwart van het personeel te ontslaan en slecht renderende leningen te verkopen namen de zorgen niet weg.

Vooral vermogende klanten

Na sluiting van de beurs verloor het aandeel bijna de helft van zijn waarde. Het aandeel was nabeurs met 9,19 dollar nog slechts een fractie waard van de bijna 150 dollar ruim twee maanden geleden.

De First Republic Bank werd in 1985 opgericht en kent vooral vermogende klanten. Onder meer Facebook-oprichter Mark Zuckerberg zou er bankieren. Klanten maken zich zorgen omdat tegoeden van meer dan 250.000 dollar buiten het Amerikaanse depositogarantiestelsel vallen. Als mensen spaargeld boven deze limiet hebben gaat dat bij een faillissement van de First Republic Bank allemaal in rook op.