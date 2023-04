Girona-spits Castellanos velt met kwartet goals Real Madrid

Op bezoek bij nummer elf Girona heeft Real Madrid een zeer pijnlijke competitienederlaag geleden. Dankzij grote uitblinker Valentín Castellanos werd het 4-2 voor de thuisclub. Het was alweer de zesde nederlaag voor Real dit seizoen.

De Argentijn Castellanos was verantwoordelijk voor alle treffers van Girona. Minstens vier keer scoren tegen Real Madrid in de competitie, dat was al meer dan 75 jaar niet meer voorgekomen. In december 1947 gebeurde dat voor het laatst. Toen wist Esteban Echavarría, in dienst van Real Oviedo, zelfs vijf maal te scoren tegen de Koninklijke.

Real speelde zonder de geblesseerde spits Karim Benzema en de zieke doelman Thibaut Courtois. Aan de hand van Vinícius Júnior heerste Real voor rust, maar veel leverde dat niet op. Castellanos maakte na een kwartier zijn eerste en na zwak ingrijpen van Eder Militao maakte de spits zijn tweede.