Vervroegde sluitingstijden op Wallengebied in Amsterdam mogen blijven

De gemeente Amsterdam mag de vervroegde sluitingstijden op het Wallengebied aanhouden. Dat heeft de voorzieningenrechter in de hoofdstad bepaald.

Sinds begin deze maand moet de raamprostitutie op de Wallen in de weekenden drie uur eerder stoppen, om 03.00 uur in plaats van 06.00 uur. Cafés moeten om 02.00 uur sluiten en mogen vanaf 01.00 uur geen nieuwe gasten toelaten. De aangepaste tijden zijn onderdeel van de maatregelen om de drukte en overlast in de binnenstad tegen te gaan.

Ondernemers en sekswerkers vinden dat zij de dupe zijn van de vervroegde sluitingstijden, terwijl zij niet de overlast veroorzaken. Zij stapten twee weken geleden naar de voorzieningenrechter.

De advocaat van de ondernemers en sekswerkers benadrukte dat de gemeente de overlast over zichzelf heeft afgeroepen door jarenlang campagne te voeren om meer toeristen naar de stad te krijgen. De ondernemers zouden door de nieuwe openingstijdens nu benadeeld worden, terwijl de gemeente dat zelf zou hebben veroorzaakt.

Maar de gemeente betoogde tijdens de rechtszaak dat de campagnes er nooit op waren gericht om toeristen naar de Wallen te laten komen, schrijft NH Nieuws.

Verloedering

De rechter oordeelde dat het belang van een veilig en leefbaar Wallengebied zwaarder weegt dan het belang van de ondernemers en haalt daarvoor twee rapporten aan waarin de situatie op de Wallen wordt beschreven: "Op grond van onder andere deze rapporten moet geconcludeerd worden dat dit gebied aan het verloederen is en niet meer prettig en veilig bewoonbaar is", aldus de rechter.

De advocaat van de ondernemers zegt tegen AT5 te hopen dat burgemeester Halsema en het college van het besluit zullen terugkomen. "Maar gelet op de ferme standpunten tijdens de zitting, kan je je afvragen of dat gaat gebeuren", aldus de advocaat.