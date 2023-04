Vliegtuig met evacués Sudan geland in Eindhoven

Op de vliegbasis Eindhoven is een vliegtuig met evacués uit Sudan geland. Het vliegtuig met 104 mensen was vertrokken uit Jordanië. Aan boord zijn Nederlanders en mensen met andere nationaliteiten. Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders aan boord waren.

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken noemt het op Twitter "ontzettend fijn" dat de evacués veilig geland zijn. "Zij hebben in Soedan een hele zware tijd gehad en krijgen de komende tijd de hulp en opvang die ze nodig hebben."

In totaal zijn de afgelopen dagen ongeveer 100 Nederlanders geëvacueerd. De helft zat op Nederlandse vluchten en de rest maakte gebruik van vliegtuigen van andere Europese landen.

Daarnaast zijn ruim 70 mensen met 14 verschillende nationaliteiten meegenomen op Nederlandse evacuaties. Het eerste Nederlandse vliegtuig vertrok in de nacht van zondag op maandag uit Sudan.

In Sudan zijn sinds anderhalve week gevechten tussen het leger en eenheden van de RSF-militie. Zeker 400 burgers zijn tot nu toe om het leven gekomen.

Het vliegtuig met evacués landde vanavond op vliegbasis Eindhoven: