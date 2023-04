VN: 'Geen 60, maar 150 mensen omgekomen in Burkina Faso'

Het dodental bij de aanval op Karma, een dorp in het noorden van Burkina Faso, ligt veel hoger dan de autoriteiten gisteren bekendgemaakt hebben. Er zouden minstens 150 burgers zijn gedood en vele anderen raakten gewond, zegt woordvoerder Ravina Shamdasani van de Verenigde Naties. Ze roept namens de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten op tot onafhankelijk onderzoek en het ter verantwoording roepen van de daders.

De openbaar aanklager in Burkina Faso sprak gisteren over zestig burgers die gedood waren door "mannen in militaire uniformen." Hij wil de zaak gaan onderzoeken.

Vergeldingsactie

Dat het zou gaan om mannen in uniform leidt tot de verdenking dat het een vergeldingsactie van het leger en paramilitaire organisaties is. Twee weken geleden was er een aanval op een basis van de VDP-militie, die het leger bijstaat. Daarbij kwamen tientallen soldaten om. Het doden van de burgers van Karma zou dus een wraakactie kunnen zijn.

"Volgens geloofwaardige berichten beschuldigden de aanvallers de inwoners van het dorp ervan onderdak te bieden aan leden van Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslim, een aan de Islamitische Staat gelieerde groepering en andere gewapende groeperingen die niet bij de staat horen", zegt Shamdasani.

Ze roept namens de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten alle partijen op burgers en burgerobjecten geen doelwit te maken. "Het opzettelijk aanvallen van burgers of personen die niet rechtstreeks deelnemen aan de vijandelijkheden is een oorlogsmisdaad", waarschuwt ze.