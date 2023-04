'Goed dat FIA naar teams luistert', maar ook twijfel bij nieuwe opzet sprintrace

"Goed dat ze naar de teams hebben geluisterd", is de reactie van Jeroen Bleekemolen op de invoering van een extra kwalificatie voor sprintraces in de Formule 1. Die gaat komend weekeinde tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan al in, zo maakte de internationale autosportfederatie FIA dinsdag bekend. Op vrijdag kwalificeren de coureurs zich voor de race op zondag. Op zaterdag komt er een kwalificatie bij - de zogeheten Sprint Shootout - die de startopstelling voor de sprintrace bepaalt, waarbij zes keer per jaar extra punten zijn te verdienen. Met 'ze' bedoelt Bleekemolen de FIA die tegemoet komt aan de wensen van de Formule 1-teams om het format per direct aan te passen. "Voorheen bepaalde de uitslag van de sprintrace op zaterdag de startopstelling voor zondag", zegt de autocoureur en Formule 1-analist bij de NOS.

Zo ziet de nieuwe opzet eruit - NOS

"Baku is een stratencircuit, waar je bij de sprintrace het risico loopt dat het misgaat en dan zijn je kansen op een goede klassering in de echte race ook meteen een stuk kleiner. Daar is nu mee afgerekend." Collega-analist Jan Lammers staat er iets anders in. "Ik ben toch iemand van de generatie die vindt dat zo'n grand prix zich opbouwt naar de race op zondag. Hier wordt toch tegemoetgekomen aan de zich verjongende doelgroep met meer spanningsmomenten in een weekeinde. Vergelijk het met de Champions League in het voetbal, met twee speeldagen per week. Het wordt steeds meer, niet minder. Ook de Formule 1 gaat die kant op."

Jan Lammers - ANP

De sprintrace is een fenomeen dat in 2021 werd ingevoerd om de Formule 1-weekeinden een oppepper te geven. Vaak was de klacht te horen dat de vrijdag met alleen de vrije trainingen niets voorstelde. Daar werd met het verschuiven van de kwalificatie naar de vrijdag iets aan gedaan. In 2021 en 2022 waren er drie weekenden met een sprintrace, sinds dit seizoen zes, waarbij de eerste acht coureurs punten scoren. Ook andere motorsporten hebben aan de kwalificatieopzet gesleuteld. In de MXGP rijden de motocrossers met ingang van dit seizoen op zaterdag een kwalificatierace, waarbij de eerste tien rijders extra punten voor de wereldtitelstrijd verdienen. In de elektrische raceklasse Formule E is in 2022 een nieuw format ingevoerd. De snelste acht strijden in een spectaculair knock-out systeem om poleposition. 'Puntje van je stoel' Lammers vindt het wel goed dat bij de zes grands prix met een sprintrace de vrijdag nu een injectie krijgt. "Die vrijdag is altijd slaapverwekkend. Door de kwalificatie voor de race daarheen te brengen, zit je meteen op het puntje van je stoel. Maar ik blijf toch het gevoel houden dat de sport zich steeds meer richting entertainment beweegt." "Voor mij is poleposition echt 'een ding'. Als je nu op zaterdag de pole pakt voor de sprintrace, is dat leuk voor het plakboek, maar het gaat toch maar echt om één pole: die voor de race op zondag", aldus Lammers.

Afbeelding ter illustratie - NOS