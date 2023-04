Israëliërs en Palestijnen herdenken samen op omstreden bijeenkomst

Dit is niet alleen om een boodschap te geven aan Israël en de Palestijnen, maar het is een boodschap aan de hele wereld.

Een van de Palestijnen die toestemming kregen is Layla Al-Sheikh uit Bethlehem. Ze verloor haar baby door een inval van Israëlische militairen in haar huis. Jarenlang wilden ze niks meer met Israëliërs te maken hebben. Maar de ontmoeting met nabestaanden van Israëlische kant hebben haar veranderd: "Voor het eerst zag ik ze als mensen zoals ik. Voor het eerst zag ik dat we dezelfde pijn hebben. Natuurlijk zijn onze omstandigheden anders, maar we zijn allemaal mensen. En er is niks ergers dan je kind verliezen. En dat snappen alleen mensen die datzelfde hebben meegemaakt."

Zoals Robi Damelin, een van de initiatiefnemers van de gemengde herdenking. Zelf verloor ze haar zoon, die door een Palestijn werd doodgeschoten. "Toen ik het nieuws over mijn zoon hoorde zei ik meteen dat ze niemand in zijn naam mochten doden.", zegt ze. Sindsdien zet ze zich in voor bijeenkomsten van nabestaanden van beide kanten. "Wat wij hier doen is een wonder. En dit is niet alleen om een boodschap te geven aan Israël en de Palestijnen, maar het is een boodschap aan de hele wereld."

Initiatiefnemer Damelin praat met een bezoeker op de bijeenkomst in Tel Aviv: