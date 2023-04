Maanlanding commercieel ruimtevaartuig waarschijnlijk mislukt

De baas van ispace, Takeshi Hakamada, heeft op een persconferentie gezegd dat ervan uitgegaan kan worden dat de missie mislukt is.

Het is zeer waarschijnlijk niet gelukt om voor het eerst een commercieel ruimtevaartuig op de maan te laten landen. De lander Hakuto-R, van het Japanse bedrijf ispace, had tot vlak voor de landing nog signalen naar de aarde gestuurd, maar daarna kon er geen contact meer mee worden gemaakt.

Dat maanlandingen niet altijd goed gaan, bleek al in 2019. Toen mislukte een eerste landingspoging van een commerciële Israëlische sonde nadat de hoofdmotor was uitgevallen. Een paar maanden later crashte een Indiase lander op het oppervlak.

Ispace wil op den duur grondstoffen en water op de maan gaan winnen voor het opzetten van een bemenste maanbasis. Met de lander wilde het bedrijf het ontwerp en de technologie daarvoor testen.

De missie van Hakuto was de eerste in een serie van geplande commerciële maanlandingen. Alleen al de komende maanden staan er nog twee Amerikaanse vluchten gepland, Peregrine Mission 1 en Nova-C.

Bemenste basis

De commerciële missies gaan onderzoek doen naar technologieën die gericht zijn op het gebruik van hulpbronnen op de maan. De VS en Europa willen een bemenste basis bij de zuidpool van de maan neerzetten. China en Rusland hebben soortgelijke plannen. Ook commerciële bedrijven als Blue Origin van Jeff Bezos hebben hun oog op de maan laten vallen.