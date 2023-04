Civiele rechter: Staat handelde onrechtmatig tegen twee ouders in toeslagenaffaire

De Nederlandse Staat heeft volgens de civiele rechter onrechtmatig gehandeld tegen twee ouders die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire. De Staat heeft onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen voor deze ouders en is daarom aansprakelijk voor de schade die voor deze gedupeerde ouders is ontstaan, oordeelt de rechtbank.

De zaak werd aangespannen door een Nijverdals stel dat er geen vertrouwen in heeft dat de overheid hen zal terugbetalen. Zij kregen - net als de overige slachtoffers - in 2020 een eerste compensatie van 30.000 euro. Maar net als veel andere gezinnen wachten zij nog op verdere afhandeling en eventuele vergoedingen.

De Staat argumenteerde dat er geen reden was voor een civiele zaak, omdat de compensatie via andere kanalen kan worden gekregen. Maar hier ging de rechter in Almelo niet in mee.

Stevige uitspraak

Volgens de advocaat van het tweetal, Milan Jans, is het de eerste keer dat de Staat civiel aansprakelijk wordt gesteld voor de toeslagenaffaire. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde eerder dat de Belastingdienst niet strafrechtelijk vervolgd wordt om de affaire, maar de civiele zaken, waarin onder meer wordt gesproken over compensatie, kunnen wel doorgaan. Morgen dient een civiele zaak van andere toeslagenouders in Rotterdam, later volgen ook zaken in Breda en Assen.

Wat de financiële gevolgen zijn van de uitspraak in Almelo is nog onbekend. Het ministerie van Financiën spreekt in een eerste reactie van "een stevige uitspraak". Het departement wil het vonnis nu eerst bestuderen.

Advocaat Jans spreekt van een "baanbrekende uitspraak". Ook onafhankelijk Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, die zich jarenlang vastbeet in de toeslagenaffaire, spreekt van "een echte doorbraak met potentieel vergaande gevolgen". Hij wil een debat aanvragen waarin hij duidelijk wil krijgen "waar en wanneer de regering onrechtmatig handelde".