Nieuwe en grotere scheuren in Helderse vuurtoren Lange Jaap

De staat van vuurtoren 'Lange Jaap' in Den Helder wordt steeds slechter. In 2021 werd al gewaarschuwd voor instortingsgevaar. Een nieuwe inspectieronde heeft nu uitgewezen dat er drie nieuwe scheuren bij zijn gekomen.

Een deel van de bestaande scheuren wordt steeds groter, blijkt uit het rapport dat op verzoek van het Helderse Kamerlid Harmen Krul (CDA) met de Tweede Kamer is gedeeld.

Inmiddels zijn 22 scheuren als 'kritisch' aangemerkt, schrijft NH Nieuws. Ook zijn vocht en corrosie in het bouwwerk geconstateerd. Het vocht is door de scheuren binnengekomen. Wat de gevolgen zijn van de groeiende scheuren, wordt nog onderzocht.

Instortingsgevaar

De toren - die eigenlijk vuurtoren Kijkduin heet maar bekendstaat als Lange Jaap - heeft al sinds 1998 scheuren in de vloeren. Twee jaar geleden bleek bij een inspectie dat ook scheuren in de wandpanelen zitten, wat instortingsgevaar opleverde. Daarop werd de omgeving rondom de vuurtoren afgezet, inclusief de naastliggende Zeeweg. Het bouwwerk is zelfs zo onveilig dat geen herstelwerkzaamheden kunnen worden verricht, meldt Rijkswaterstaat.

Een drone-onderzoek vorig jaar mei wees uit dat de omgeving rondom de toren toch veilig te betreden is, en Zeeweg bij de toren werd daarop heropend. Alleen bij een storm van windkracht 9 of zwaarder is de omgeving niet meer veilig, schreef de regionale omroep eerder.