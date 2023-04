Nutri-Score op verpakkingen mag blijven als keuzehulp in de supermarkt

De zogeheten Nutri-Score wordt vanaf volgend jaar het officiële voedselkeuzelogo van de overheid. Fabrikanten van levensmiddelen en supermarkten kunnen dat gebruiken om aan te geven hoe gezond en voedzaam een bepaald product is.

De aanduiding op de verpakking krijgt daarmee een wettelijke status, schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) aan de Tweede Kamer. Het moet consumenten helpen bij het maken van gezonde keuzes. De Nutri-Score loopt van A tot E, waarbij A staat op artikelen met de gezondste voedingsstoffen.

Op steeds meer producten in de supermarkt staat het logo al. Meestal komen die uit Europese landen waar de Nutri-Score al gebruikt wordt, maar ook Nederlandse bedrijven experimenteren er mee.

Veel discussie

In Nederland had het keuzelogo eigenlijk al twee jaar geleden officieel ingevoerd moeten worden, maar er ontstond veel discussie over de waarde ervan.

Zo maakte het gebruikte algoritme geen onderscheid tussen witbrood en het gezondere bruinbrood en ook sommige diepvriespizza's kregen een A, terwijl ze niet bijzonder gezond zijn.

Omdat er inmiddels verbeteringen zijn aangebracht in het algoritme heeft Van Ooijen de knoop doorgehakt en besloten dat de Nutri-Score mag blijven. Wel zal hij in internationaal verband blijven aandringen op verdere verbeteringen in de rekenmethode, zodat het logo nog beter past bij de Nederlandse situatie.

Schijf van vijf

Het van oorsprong Franse systeem moeten we volgens de staatssecretaris zien als iets extra's om te gebruiken in de supermarkt. Zoveel mogelijk eten binnen de aloude schijf van vijf blijft het belangrijkste, vindt het kabinet.

Vanaf 1 januari aanstaande mogen fabrikanten en supermarkten de Nutri-Score, met de verbeterde rekenmethode, officieel gaan gebruiken. Dat is vrijwillig, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet het gebruikt worden voor het hele assortiment van een fabrikant, niet alleen voor de gezonde varianten.