Drie renners binnen seconde: Cerny verrast met proloogzege in Ronde van Romandië

Voor de 29-jarige Tsjech is het zijn elfde profzege en zijn tweede in de WorldTour. In 2020 won hij een etappe in de Ronde van Italië.

Josef Cerny heeft de proloog van de Ronde van Romandië gewonnen. De 29-jarige Tsjech, adjudant van Remco Evenepoel in de Giro d'Italia, was een fractie sneller dan wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss (Jumbo-Visma) en zijn ploeggenoot Rémi Cavagna.

Pannenkoekvlakke proloog

De zesdaagse Ronde van Romandië is normaal gesproken het domein van de klimmers, maar de proloog van 6,8 kilometer met start en finish in Port-Valais in de buurt van het Meer van Genève was zo vlak als een pannenkoek.

Op voorhand was al duidelijk dat een gemiddelde van rond de 55 kilometer per uur gevraagd was om vandaag met de bloemen te gaan lopen. De eerste die daarbij in de buurt kwam was de Duitser Nico Denz.