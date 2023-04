Spotify heeft meer dan 500 miljoen luisteraars, maar blijft wel verlies lijden

Het lukt Spotify maar niet om een winstgevend bedrijf te worden. Ondanks meer betalende gebruikers en hogere advertentie-inkomsten, schrijft de streaminggigant nog steeds dieprode cijfers. In het eerste kwartaal van dit jaar kwam het nettoverlies uit op 225 miljoen euro, zo maakte het Zweedse technologiebedrijf vandaag bekend.

Voor het tweede kwartaal rekent Spotify opnieuw op een verlies, van 129 miljoen. Sinds Spotify begin 2018 naar de beurs ging, lukte het slechts vier kwartalen om winst te maken. De laatste keer is 2,5 jaar geleden. Toen had het bedrijf met 381 miljoen een derde minder actieve gebruikers dan de 515 miljoen in het afgelopen kwartaal.

Ontslagen

Spotify wijt het huidige verlies aan hogere kosten, vooral in salarissen en belastingen. Maar tegelijk tastte het bedrijf ook diep in de buidel voor ontslagvergoedingen. In januari kondigde het aan de beurs in New York genoteerde bedrijf aan om met 600 ontslagen 6 procent van het aantal arbeidsplekken te schrappen.

Zoals veel techbedrijven heeft ook Spotify last van tegenvallende groei na het einde van de coronaperiode, waarin streamingsdiensten explosief groeiden. Daarnaast zijn steeds meer artiesten en platenmaatschappijen ontevreden over de vergoedingen die zij via Spotify ontvangen.

Begin dit jaar verwachtten analisten nog dat de streaminggigant de prijzen van abonnementen zou verhogen. Daarover meldde Spotify in de kwartaalcijfers vandaag echter niets.