Vele tienduizenden inwoners Sudan op de vlucht, waar gaan ze naartoe?

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR treft voorbereidingen om meer mensen in de regio op te vangen die voor het geweld in Sudan op de vlucht zijn geslagen. Uit de buurlanden komen berichten van vele duizenden vluchtelingen die daar een veilig onderkomen proberen te vinden. Tsjaad vangt vooralsnog de meeste mensen op. Het land grenst aan Darfur, de Sudanese regio die al jaren door geweld wordt geteisterd. Tsjaad herbergt dan ook al ruim 400.000 vluchtelingen uit Sudan, die in dertien kampen worden opgevangen. Daar zijn de afgelopen dagen nog eens zeker 20.000 mensen bij gekomen, zei de UNHCR-afgevaardigde voor Tsjaad vanochtend. Omdat er in Darfur zelf volgens de VN ook al zeker 75.000 mensen op de vlucht zijn geslagen, is de verwachting dat een deel van hen ook naar Tsjaad zal komen. Terwijl het in delen van Tsjaad zelf ook onrustig is. De hulporganisatie heeft extra teams en hulpmiddelen naar de grens gestuurd om de Sudanezen op te vangen. Bovendien zijn er plannen voor een veertiende vluchtelingenkamp. Zuid-Sudanezen vluchten terug Ook in Zuid-Sudan komen steeds meer mensen aan. UNHCR-vertegenwoordiger Marie-Helene Verney twitterde aan het begin van de middag een foto uit de grensplaats Joba, waar haar collega's de kwetsbaarste mensen aan transport helpen.

In Zuid-Sudan gaat het met name om Zuid-Sudanezen die teruggaan naar hun land. Zij waren juist naar Sudan getrokken om de armoede en het geweld in hun eigen land te ontvluchten. Tot nu toe zijn er enkele duizenden teruggekomen, zei humanitair coördinator voor de VN Peter Van der Auweraert gisteren tegen de NOS. "Als de reis niet zo gevaarlijk was, zouden we het hebben over het tienvoudige. We verwachten dat we veel meer mensen gaan ontvangen als de weg hiernaartoe makkelijker wordt." Mogelijk dat mensen de tijdelijke wapenstilstand gebruiken om weg te komen, ook naar Egypte en Ethiopië.

Afbeelding ter illustratie - NOS