NEC slaat toe in restant gestaakt duel, FC Groningen zo goed als gedegradeerd

De Nijmeegse supporters die ontbraken in het uitvak hadden zich verzameld in de Nijmeegse Stevenskerk.

NEC heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om de playoffs voor Europees voetbal. De Nijmegenaren won het restant van de gestaakte ontmoeting met FC Groningen met 1-0. Door de verliespartij is degradatie uit de eredivisie voor de Groningers nabij.

De eerste grote kans was voor Groningen na een fout van Philippe Sandler. De verdediger werd opgejaagd in de opbouw en schoof de bal pardoes in de voeten van Tomas Suslov, die daarop doelman Jasper Cillessen dwong tot een puike redding.

Op papier heeft FC Groningen nog een kleine kans om degradatie te ontlopen, maar daar gelooft in Groningen eigenlijk niemand meer in. Maar ook NEC slaagde er nauwelijks in de zouteloze ontmoeting wat peper te geven. En dat terwijl de Nijmegenaren nog alle kans hebben op deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

Daarna slaagde NEC er even in om de tegenstander onder druk te zetten, maar die druk verdween ook weer snel. Toch kreeg NEC nog een paar flinke kansen: zo voorkwam Leeuwenburgh met uitgestoken hand dat Mattson de bal van dichtbij binnen kon koppen en direct daarna had Groningen geluk dat een scherpe voorzet geen Nijmeegs voetje vond.

Zo houdt NEC uitstekend zicht op de play-offs. Voor Groningen, dat met nog vier duels te gaan elf punten achter nummer 16 Excelsior staat, kan degradatie tegen Go Ahead Eagles in de volgende speelronde al een zekerheid zijn.

'Wonder nodig'

"Dit is een gigantische dreun", zei Groningen-doelman Leeuwenburgh na afloop. "Maar we zijn nog niet gedegradeerd. We hebben een wonder nodig en het is cliché, maar zolang we een kans hebben, zullen we ervoor strijden."

Aardig gegeven: dankzij de zege van NEC kan rivaal Vitesse niet meer rechtstreeks degraderen.

Niet dat matchwinner Bruijn daarmee bezig was geweest klonk: "Dit was niet onze mooiste wedstrijd. Het was gewoon heel raar. Maar gelukkig kunnen we na twee busritten hier naar Groningen met drie punten naar huis."